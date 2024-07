Fábrica de sorvete abre vagas de emprego para o Sul do Estado

O Grupo Lamoia, detentor das marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, acaba de anunciar vagas de emprego para sua indústria e sede administrativa localizada em Piúma, no Espírito Santo.

Ao todo, são 17 vagas de emprego abertas para diversos cargos, entre eles Auxiliar de Produção, Auxiliar de Serralheria, Projetista, Operador de ETE (Estação De Tratamento de Efluentes), Gerente Financeiro, Gerente de Logística e Contador.

Para a vaga de Projetista é necessário ter experiência em AutoCAD e SketchUp. E para os cargos gerente e contador é exigido formação superior nas áreas relacionadas.

Além disso, a empresa oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Assim como, os interessados nas vagas de emprego podem enviar o currículo para o email vagas@sorvetespaletitas.com.br, colocando o nome do cargo que pretende concorrer a vaga no assunto do email.

Quem somos

Antes de tudo, o Grupo Lamoia é o grupo empresarial líder absoluto no segmento de sobremesas geladas no ES e em regiões de MG, RJ e BA.

Portanto, a holding possui duas unidades fabris com equipamentos de última geração. A princípio, uma com 9.000m² de área construída (em expansão) no município de Piúma e outra em Trento, na Itália, para a distribuição de produtos em toda a União Europeia.

Acima de tudo, nosso propósito é claro: criar momentos inesquecíveis, através de sabores e texturas memoráveis para todos os tipos de paladar.

Logo, cada produto reflete nossa paixão por criar experiências distintas, onde o resultado sempre será de excelência e originalidade.

As vagas de emprego:

Auxiliar de Produção – 10 vagas

Auxiliar de Serralheria – 2 vagas

Projetista – 1 vaga

Operador de ETE – 1 vaga

Gerente Financeiro – 1 vaga

Gerente de Logística – 1 vaga

Contador – 1 vaga