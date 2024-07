Homem é detido no ES com veículo com placas adulteradas

Na manhã desta quarta-feira (10), um homem foi detido por adulteração de placas. A abordagem ocorreu próximo ao trevo de Alto Lage, em Cariacica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava próximo ao trevo do bairro Alto Lage, quando identificou uma irregularidade em um veículo Volkswagen/Voyage, de cor branca. O automóvel foi flagrado cruzando a rodovia com placas diferentes nas partes dianteira e traseira.

Os policiais pararam o veículo alguns metros adiante, próximo a uma loja onde o condutor havia estacionado. Ao consultar as placas, constataram que a da dianteira pertencia a outro carro, enquanto a placa traseira correspondia ao veículo abordado.

O condutor do Voyage explicou aos policiais que adquiriu o veículo em Colatina, e que havia perdido a placa dianteira há cerca de um mês atrás, durante um período de chuvas intensas. Disse ainda que ao retornar ao local onde supostamente havia perdido sua placa, encontrou uma placa dianteira que resolveu instalar em seu carro, pois não tinha condições financeiras para confeccionar uma nova.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências e o veículo foi apreendido.

