Senac-ES: curso técnico para estudantes de Cachoeiro e outras cidades

O Senac Espírito Santo, em parceria com a Secretaria da Educação (SEDU), do Governo do Estado, abriu 804 vagas gratuitas em cursos técnicos em várias regiões do Estado.

A oportunidade oferece formação técnica para alunos da 1ª ou da 2ª série do Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Escolar Pública Estadual, com bolsa auxílio no valor de até R$ 400,00 (conforme os requisitos previstos em edital).

A iniciativa possibilita que os estudantes façam os cursos em conjunto com os estudos regulares. Os cursos ofertados são: Segurança do Trabalho, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Programação de Jogos Digitais e Técnico em Informática.

As aulas estão previstas para começar em 19 de agosto nas Unidades de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante e Vitória.

De acordo com o Diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, a parceria com o Governo do Estado é uma estratégia que promove a qualificação de jovens e adultos em todo o Estado.

“A qualificação de profissionais promove o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade capixaba. Além disso, conseguimos atender às principais demandas do mercado de trabalho, que busca por profissionais cada vez mais preparados para um mundo em constante transformação”, afirmou Schmittel.

Passo a passo das inscrições:

1º passo: Os interessados devem acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br até às 23h59 do dia 8 de agosto para se inscrever. Em seguida, selecionar a opção Sistema S, na página seguinte clicar em Inscrições Abertas, selecionar o botão Acessar e depois Fazer Inscrição, na próxima página.

Atenção: os candidatos deverão informar cadastro no Sistema do Governo Federal, o Gov.br.

2º passo: após a inscrição on-line, os interessados devem aguardar a publicação da lista de classificados, que será feita no dia 12 de agosto, a partir das 17h.

O candidato deve ficar atento ao site www.selecaoaluno.es.gov.br. A mesma lista será publicada também no site da Sedu https://sedu.es.gov.br/.

3º passo: Os candidatos classificados terão de 13 a 15 de agosto para comparecer às respectivas secretarias das Unidades de Educação Profissional do Senac (onde o curso será ofertado), portando os documentos necessários para a confirmação da matrícula.

Nesta etapa, em caso de dúvidas ou esclarecimentos, os classificados poderão entrar em contato com o Senac-ES pelo telefone: (27) 3325-8311. Atenção: o início das aulas está previsto para 19 de agosto.

Cachoeiro de Itapemirim:

Curso : Segurança do Trabalho

: Segurança do Trabalho Vagas : 25 (Vespertino)

: 25 (Vespertino) Curso : Desenvolvimento de Sistemas

: Desenvolvimento de Sistemas Vagas : 25 (Matutino)

: 25 (Matutino) Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Colatina:

Curso : Desenvolvimento de Sistemas

: Desenvolvimento de Sistemas Vagas : 30 (Matutino)

: 30 (Matutino) Endereço: Rua Adauto Ribeiro, 400, Esplanada, Colatina – ES

Linhares:

Curso : Desenvolvimento de Sistemas

: Desenvolvimento de Sistemas Vagas : 25 (Matutino) e 50 (Noturno)

: 25 (Matutino) e 50 (Noturno) Curso : Informática para Internet

: Informática para Internet Vagas : 25 (Matutino), 25 (Vespertino) e 25 (Noturno)

: 25 (Matutino), 25 (Vespertino) e 25 (Noturno) Curso : Segurança do Trabalho

: Segurança do Trabalho Vagas : 50 (Noturno)

: 50 (Noturno) Endereço: Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04; Nossa Senhora da Conceição, Linhares – ES

Santa Teresa:

Curso : Informática

: Informática Vagas : 20 (Vespertino)

: 20 (Vespertino) Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros, Santa Teresa – ES

São Mateus:

Curso : Desenvolvimento de Sistemas

: Desenvolvimento de Sistemas Vagas : 25 (Matutino)

: 25 (Matutino) Curso : Segurança do Trabalho

: Segurança do Trabalho Vagas : 25 (Noturno)

: 25 (Noturno) Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 573, Sernamby, São Mateus – ES

Serra:

Curso : Técnico em Informática

: Técnico em Informática Vagas : 25 vagas (Matutino) e 25 vagas (Vespertino)

: 25 vagas (Matutino) e 25 vagas (Vespertino) Curso : Segurança do Trabalho

: Segurança do Trabalho Vagas : 30 (Matutino)

: 30 (Matutino) Curso : Desenvolvimento de Sistemas

: Desenvolvimento de Sistemas Vagas : 20 (Matutino) e 20 (Vespertino)

: 20 (Matutino) e 20 (Vespertino) Endereço: Av. Telma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe, Serra – ES

Venda Nova do Imigrante:

Curso : Programação de Jogos Digitais

: Programação de Jogos Digitais Vagas : 25 (Vespertino)

: 25 (Vespertino) Endereço: Av. Domingos Perim, 988, Venda Nova do Imigrante – ES

Vitória:

Curso : Técnico em Multimídia

: Técnico em Multimídia Vagas : 25 (Matutino)

: 25 (Matutino) Curso : Segurança do Trabalho

: Segurança do Trabalho Vagas : 29 vagas (Matutino), 25 vagas (Vespertino) e 30 vagas (Noturno)

: 29 vagas (Matutino), 25 vagas (Vespertino) e 30 vagas (Noturno) Curso : Desenvolvimento de Sistemas

: Desenvolvimento de Sistemas Vagas : 25 vagas (Matutino), 25 vagas (Vespertino) e 50 vagas (Noturno)

: 25 vagas (Matutino), 25 vagas (Vespertino) e 50 vagas (Noturno) Curso : Informática para Internet

: Informática para Internet Vagas : 25 (Matutino) e 50 (Vespertino)

: 25 (Matutino) e 50 (Vespertino) Curso : Programação de Jogos Digitais

: Programação de Jogos Digitais Vagas : 25 (Matutino)

: 25 (Matutino) Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória – ES