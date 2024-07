Homem leva tiro dentro de universidade no Espírito Santo

Um policial a paisana atirou em um homem durante um festival dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O fato ocorreu na última sexat-feira (26) durante o evento denominado TendaLab. Testemuhas apontam que o militar teria provocado a confusão e efetuado dois disparos de arma de fogo em seguida.

No entanto, ele nega as acusações e afirma que foi agredido e precisou atirar para o alto para escapar das agressões.

LEIA TAMBÉM: Patrimônio histórico recém-restaurado é alvo de vandalismo em Cachoeiro

A organização do evento se solidarizou com a vítima e afirmou que o homem baleado foi socorrido pela equipe de brigadistas e levado para o hospital por uma ambulância disponibilizada pelo evento. A vítima já teve alta hospitalar.

A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. Não houve autuação de nenhuma das partes envolvidas já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

Já a Polícia Militar comunica que, preventivamente, tomou todas as ações relativas à apuração dos fatos, tendo recolhido a arma do militar envolvido e aguarda o recebimento dos relatórios de serviço e ocorrência policial, pela PCES. A partir dessas informações, outras ações, criminais ou administrativas serão tomadas pela Corporação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.