Homem morre após tiro acidental em Guaçuí

Um homem, de 34 anos, morreu após a arma que manuseava ter disparado de forma acidental nesta sexta-feira (26), no município de Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida, no bairro Manoel Monteiro Torres, por volta das 21h30, por militares do 3º Batalhão.

Ao chegar ao local, a PM encontoru um homem caído na rua com um disparo de arma de fogo no peito.

Uma testemunha informou que a vítima estava em uma mercearia com uma arma. Segundo ela, o homem relatou que iria matar duas pessoas envolvidas em roubos no bairro.

Em seguida, conforme explicou a testemunha, ele saiu do estabelecimento comercial e começou a manusear a arma na rua, quando ocorreu o disparo.

A arma foi apreendida e o corpo da vítima encaminhado ao IML de Cachoeiro.