Hospital do Sul do ES alerta para cuidados com a saúde dos olhos

Estima-se que milhões de pessoas em todo o mundo sofram de problemas de visão que poderiam ser evitados com cuidados simples e regulares.

Doenças como glaucoma, catarata e degeneração macular, muitas vezes assintomáticas em seus estágios iniciais, podem levar à perda irreversível da visão se não tratadas a tempo.

No dia 10 de julho, foi celebrado o Dia da Saúde Ocular, uma data criada para alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças oculares.

Para o oftalmologista da Unimed Sul Capixaba, Eduardo Abib, a visão é, sem dúvidas, um dos mais importantes sentidos.

“Através dos olhos, recebemos aproximadamente 80% das informações, por isso, os olhos requerem atenção especial. Manter a saúde ocular em dia, não é bom apenas para os olhos, com exame ocular podemos também identificar doenças sistêmicas como hipertensão e diabetes”.

O médico ressalta que a prevenção é sempre o melhor remédio. “As principais causas de cegueira evitável no mundo, são: Catarata, Glaucoma, Degeneração Macular e Retinopatia Diabética, e é justamente por serem evitáveis, que a consulta com o oftalmologista de forma regular é de grande importância”, alerta.

Dentre as recomendações para manter a saúde ocular em dia o especialista recomenda visitar o oftalmologista regularmente; usar de óculos escuros com proteção UVA/UVB; evitar coçar os olhos; usar lente de contato com cautela, sempre respeitando o prazo das trocas e correta higienização; evitar exposição excessiva a telas; tomar cuidado com itens de beleza/maquiagem, buscando marcas hipoalergênicas; não fumar e manter-se sempre hidratado.

Além desses cuidados, a alimentação saudável é um item bastante importante na manutenção da saúde ocular. “Por exemplo, ao consumir peixes ricos em Ômega 3, reduzimos sintomas de olho seco. Corpo saudável, olhos saudáveis”, lembra Abib.

