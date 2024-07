Iconha: prefeito Gedson lança pré-candidatura em busca da reeleição

O prefeito Gedson Paulino oficializa a sua corrida para a reeleição, nesta sexta-feira (19), quando lançará a sua pré-candidatura para continuar no comando da Prefeitura de Iconha ao lado do pré-candidato a vice-prefeito Fernando Volponi.

O evento acontece, a partir das 19h, na rua José Donateli, ao lado do Brutus.

Na ocasião, também serão apresentados os pré-candidatos dos partidos que compõem a base de sustentação do grupo que tenta permanecer no Poder Executivo da cidade.

