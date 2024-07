Infrator indicando por desmatamento ilegal é multado em R$ 470 mil no ES

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) lavrou quatro multas a um infrator, após receber um alerta do MapBiomas indicando o desmatamento ilegal em uma área de 50,8 hectares de um imóvel rural, em Águas Claras, no município de Águia Branca. O infrator foi multado em R$470.254,04.

Leia também: Palestra sobre IA na indústria metalmecânica acontece no Espírito Santo

Entre os crimes cometidos no local previsto em leis de proteção da Mata Atlântica estão o desmatamento ilegal em Área de Preservação Permanente (APP) e em vegetação com estágio inicial e médio de regeneração.

O diretor-geral do Idaf, Leonardo Monteiro, ressaltou que o Instituto vai acompanhar a recuperação do dano ambiental para garantir que a área volte a ser preenchida por Mata Atlântica. “Caso o infrator não cumpra o que determina o embargo, será multado novamente. Quem desmatar ilegalmente no Espírito Santo será punido e submetido a recuperar os danos que causou ao meio ambiente”, disse.