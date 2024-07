Palestra sobre IA na indústria metalmecânica acontece no Espírito Santo

A Inteligência Artificial na indústria será o tema da palestra promovida pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) no dia 24 de julho, às 8h30. O evento ocorrerá no auditório do Sindifer e contará com a presença do renomado cientista Alberto Ferreira de Souza, especialista em Engenharia de Sistemas e Ciência da Computação, que será o palestrante.

O professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo discutirá o impacto progressivo da IA na indústria metalmecânica, destacando principalmente seus pontos positivos.

A adoção dessa tecnologia tem o potencial de transformar significativamente o setor. Entre os benefícios, estão a melhoria da eficiência operacional, o aumento da qualidade dos produtos e a redução de custos. A Inteligência Artificial também está impulsionando o desenvolvimento e o design de produtos, tornando os processos mais rápidos e precisos, além de otimizar a gestão da cadeia de suprimentos, desde a produção até a entrega final.

Além dessas vantagens, a IA permite a implementação de manutenção preditiva, onde as máquinas são monitoradas em tempo real para antecipar falhas e realizar reparos antes que ocorram problemas de naturezas distintas, resultando em uma contenção significativa de tempo de inatividade. Essa sistemática facilita a personalização em massa, permitindo que as empresas atendam às necessidades específicas dos clientes de forma eficiente e escalável.

Outra área onde a IA está fazendo a diferença, e pode ser objeto de debate, é na análise de dados, ou seja, capacidade de coletar, processar e interpretar grandes volumes de dados em tempo real, oferecendo insights valiosos que ajudam na tomada de decisões estratégicas. Essa discussão pode contribuir para o avanço da competitividade das empresas locais e sua expansão para o mercado global.