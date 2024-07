Inscrições abertas para curso de pilotagem de motocicleta do Detran|ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) lançou a segunda edição do curso de pilotagem de motocicleta gratuito para condutores da Grande Vitória que querem se aprimorar na condução do veículo. Os motociclistas interessados deverão fazer as inscrições a partir de 12h desta terça-feira (9) até a próxima quinta-feira (11), no site www.detran.es.gov.br.

Serão disponibilizadas 30 vagas e os participantes serão divididos em duas turmas de 15 alunos cada. As aulas serão realizadas de forma presencial nos dias 22 de julho (turma I) e 24 de julho (turma II). As aulas teóricas serão realizadas das 8h às 12h, no Detranzinho, na Serra, e a parte prática será das 13h às 17h, no Pavilhão de Carapina, também na Serra.

Inscrições

Para se inscrever é necessário ser habilitado na Categoria A e não estar cumprindo penalidades de Suspensão do direito de dirigir e Cassação da CNH. Os alunos também deverão comparecer ao curso com a motocicleta, capacete, roupa adequada (calça, jaqueta ou blusa manga longa), calçado fechado (tênis ou botina) e assinar Termo de Responsabilidade para Curso Prático.

Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, o curso de pilotagem contribui com a segurança no trânsito. “Os motociclistas são uma parte muito vulnerável do trânsito e são quase 50% das vítimas fatais de sinistros de trânsito no nosso Estado. O curso de pilotagem é para pessoas que já são habilitadas na categoria A e que poderão obter conhecimento necessário para aprimorar as técnicas e desenvolver as habilidades na condução segura da motocicleta, além de dicas de condução econômica e cuidados diários. Esperamos que, após as aulas, esses condutores estejam mais bem preparados para enfrentar situações encontradas no trânsito e possam conduzir com mais segurança nas vias”, disse.

O curso faz parte das atividades da Escola Pública de Trânsito do Estado do Espírito Santo, que tem o objetivo de promover a Política Nacional de Trânsito, bem como a execução de cursos voltados para o exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito, aperfeiçoamento e capacitação da área.

Conteúdo das aulas

As aulas teóricas e práticas terão formato presencial e serão ministradas pelos técnicos especializados das empresas parceiras. Veja o conteúdo programático:

Características de motocicletas: equilíbrio dinâmico, força centrífuga, não possui carroceria, comandos, câmbio sequencial – (automático) maneabilidade

Inspeção preventiva: pneus, comandos e cabos, luzes e parte elétrica, óleo e combustível

Equipamentos de proteção: capacete, vestiário, chuva

Postura

Frenagem

Curvas

Ladeiras: subidas, descidas, parada em subida ou manobra

Visibilidade

Posicionamento da motocicleta

Estratégias de segurança: PIPDE: Realizar a manobra com determinação e rapidez. (P) Pesquisar, (I) Identificar, (P) Prevenir, (D) Decidir, (E) Executar

Pilotando em grupo: compartilhar, abastecimento, pedágio, líder e ferrolho, distância de segurança

Dicas para garupa: equipamento correto, equipamentos de proteções, capacete, subir na moto, companheirismo com o piloto, curvas, procedimentos

Serviço:

Curso de Pilotagem – Veículo 2 rodas (motocicleta) – 30 vagas

Inscrições:

Site: www.detran.es.gov.br

De 12h de terça-feira, dia 09 de julho, até 23h59 de quinta-feira, 11 de julho.

A seleção será por ordem de inscrição respeitando os critérios para participação. O Detran|ES entrará em contato por telefone ou e-mail com cada contemplado para confirmar a participação no curso.

Vagas: 30, sendo15 vagas para a turma I e 15 vagas para a turma II

Aulas:

Turma I: segunda-feira, 22 de julho de 2024

Turma II: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horários:

8h às 12h – parte teórica

13h às 17h – parte prática

Locais:

Aulas teóricas: Detranzinho, localizado atrás Vitória Apart Hospital na Rua Sebastião Rodrigues Miranda, n.º 49, Boa Vista II – Serra/ES – CEP: 29161-027

Aulas práticas: Pavilhão de Carapina, Rodovia do Contorno S/N, km. 1 (Jardim Carapina), Serra, ES, 29161-536 · 5,7 km