Multirão vai ampliar acesso a equipamentos de apoio à locomoção no ES

Nos próximos dias 11 e 12 de julho, o Centro de Estadual Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) realizará o mutirão de entrega de equipamentos auxiliares de locomoção, como cadeiras de rodas, órteses e próteses para pacientes da região Central de Saúde. A ação será na Superintendência Regional de Saúde, em Colatina.

O mutirão marca o início de uma série de iniciativas descentralizadas para a entrega de dispositivos a ser realizada até agosto. “Os mutirões consistem na organização de ações itinerantes para a entrega dos equipamentos, em datas e locais estratégicos, previamente definidos em conjunto com as superintendências regionais de saúde, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso do paciente aos dispositivos auxiliares de locomoção”, destacou a diretora do Crefes, Adriana Vidal Zardini.

Em Colatina, serão distribuídos mais de 200 dispositivos aos usuários que já realizaram seus pedidos junto ao Crefes. A Superintendência Regional de Saúde será o ponto de dispensação devido à localização acessível, infraestrutura adequada e facilidade de acesso, garantindo um ambiente seguro e confortável para pacientes e profissionais envolvidos.

“O mutirão de entregas de dispositivos auxiliares de locomoção representa um passo significativo em direção à inclusão e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência em áreas rurais e urbanas periféricas. Esta iniciativa promove a igualdade de acesso à saúde e reabilitação no Espírito Santo”, destacou a subsecretária de Estado da Atenção à Saúde (respondendo), Valéria Baptisti Crema.

Os próximos mutirões do Crefes previstos são para 20 e 21 de julho, Região Sul – Cachoeiro de Itapemirim e; 06 e 07 de agosto, Região Centro Norte – São Mateus.