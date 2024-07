Inscrições abertas para cursos de Educação Profissional no ES

Atenção, incubadoras! O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), anuncia edital inédito de apoio às incubadoras capixabas.

Serão selecionadas 25 organizações ou instituições incubadoras, sem fins lucrativos, de acordo com o nível de maturidade e que apresentem projetos aptos a facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham produtos, serviços ou modelos de negócio inovadores.

O edital investe R$ 4,2 milhões e as incubadoras interessadas terão até 26 de agosto para submissão de propostas.

O diretor geral da Fapes, Rodrigo Varejão, explica que há 20 anos a Fapes tem se dedicado a apoiar a inovação, seja no fomento direto a projetos inovadores seja no apoio aos ambientes que promovem a inovação.

“As incubadoras têm papel relevante neste processo pois é através delas que muitas startups e projetos inovadores se desenvolvem desde as fases iniciais até ganhar maturidade para conquistar um espaço no ambiente de negócios. A publicação deste edital inédito demonstra que o Governo do Estado está comprometido em oferecer apoio e oportunidades para a consolidação da inovação no Espírito Santo. Todas as incubadoras e habitats de inovação capixabas estão convidados a participar da seleção”, disse Varejão.

De acordo com o edital, as propostas submetidas poderão ser realizadas por incubadoras, sem fins lucrativos, sediadas no Espírito Santo, e precisam seguir requisitos previstos na chamada pública.

Serão analisados 10 critérios durante a seleção, entre eles: Tempo de atuação da incubadora; certificação CERNE; número de negócios incubados; número de parcerias no ecossistema; recursos financeiros externos captados pela incubadora; recursos financeiros externos captados pelos empreendimentos; promoção de eventos (ecossistema); eventos de divulgação de editais de fomento à inovação e número de colaboradores dedicados participação da incubadora ou dos incubados em programas de internacionalização.

Além destes requisitos, os interessados precisam apresentar documentos da incubadora e dos coordenadores, conforme previsto no edital. A proposta deverá ser submetida na plataforma SigFapes (http://www.sigfapes.es.gov.br) até as 23h59 do dia 26 de agosto, conforme cronograma do edital.

O que são incubadoras?

Organização ou estrutura que tem o objetivo de estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação – Art. 2º, III, da Lei Federal 10.973/2004.

Quais benefícios as incubadoras vão receber no edital?

As 25 incubadoras que serão selecionadas pela terão o prazo de dois anos para concluírem seus projetos. Cada incubadora receberá o apoio por meio de bolsas e de verba para custeio que é diferente de acordo com o nível de maturidade de cada.

Confira no quadro abaixo:

Nível de Maturidade das Incubadoras Número máximo de incubadoras Valor máximo por incubadora Bolsa Custeio Avançado 5 R$ 8,5 mil R$ 36 mil Intermediário 10 R$ 6,5 mil R$ 24 mil Básico 10 R$ 4,5 mil R$ 12 mil

SERVIÇO:

Edital 08/2024 – Apoio às Incubadoras do Espírito Santo