Irmãos são presos por suspeita de homicídios no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu dois irmãos, de 26 e 29 anos, investigados por serem autores de homicídios e diversos ataques ocorridos no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Civil, os crimes da dupla tinham como objetivo a retomada do controle do tráfico de drogas na região.

Mais informações em instantes!

