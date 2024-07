Itapemirim: motorista perde controle de carro e bate em poste

Um motorista ficou ferido após bater em um poste de iluminação pública, nesta quarta-feira (17), na ES-60, no município de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu no km 108, próximo ao trevo de acesso a Estrada do Gomes.

O condutor do veículo, seguia no sentido Itaoca x Marataízes, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi encaminhada para o Hospital Menino Jesus. Ele queixava- se de dores na região do tórax e pernas.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.