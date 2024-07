Jogo das Estrelas no ES: veja outros confirmados, além de Ronaldinho Gaúcho

O Jogo das Estrelas está confirmado para acontecer no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. O evento será realizado no dia 22 de setembro, às 15 horas, com a participação de craques do passado, como o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, que estará pela primeira vez jogando no Espírito Santo.

Também já confirmaram presença os ex-laterais-direitos Léo Moura, ex-jogador do Flamengo e Vasco; Maicon, ex-Cruzeiro e Inter de Milão e titular da Seleção Brasileira na Copa de 2010, além do ex-goleiro Gomes, ex-Cruzeiro e Tottenham-ING e também com passagens pela Seleção Brasileira.

Unindo futebol e música, o Jogo das Estrelas também reunirá, aproximadamente, 15 artistas de destaque nacional ao lado dos craques do esporte. A participação de outros grandes jogadores será anunciada ao longo das próximas semanas.

O Jogo das Estrelas é organizado pela Pereira Sports e tem caráter beneficente, com o intuito de aproximar os fãs dos seus ídolos e arrecadar fundos para as famílias e entidades sociais previamente escolhidas. A ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas das famílias carentes. Desde a estreia, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 50 mil famílias.

Para mais informações:

Em caso de dúvidas ou para saber mais informações sobre o evento, entre em contato pelo número de telefone: (27) 98139-0886. A venda de ingressos para o evento não é de responsabilidade da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).