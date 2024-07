Líder de facção criminosa na Bahia é preso no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), efetuou a captura de um homem de 32 anos, em cumprimento a nove mandados de prisão definitiva por homicídios e tráfico de drogas. A prisão foi realizada na noite da última quinta-feira (4), no bairro São Marcos, no município da Serra.

Durante cumprimento da escala operacional Iseo, segundo a PCES, as equipes realizaram diligências no bairro São Marcos, na Serra, e conseguiram localizar o esconderijo do homem. Contra ele, havia nove mandados de prisão definitiva em aberto pelos crimes de homicídios e tráfico de drogas.

Além disso, o capturado também é apontado como líder da facção criminosa “Bonde do Maluco”, coligada ao Terceiro Comando Puro (TCP), nos municípios de Itanhém e Eunápolis, na Bahia.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.