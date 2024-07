Linhares: Lucas Scaramussa e Franco Fiorot compõem chapa majoritária

Na noite desta quinta-feira (25), em convenção realizada pelos partidos Podemos, União Brasil e PSDB, foi confirmada a pré-candidatura de Lucas Scaramussa (Podemos) para a Prefeitura de Linhares.

O pré-candidato a vice-prefeito será Franco Fiorot (União Brasil), ex-diretor presidente do Incaper e ex-secretário de agricultura de Linhares. A união de duas das novas lideranças promissoras na política capixaba sempre foi motivo de diálogos na cidade.

Franco ingressou na vida pública em 2017 na gestão do ex-prefeito Guerino Zanon, ao ser indicado por um grupo de produtores para assumir a Secretaria Municipal de Agricultura. Antes de assumir a pasta, Fiorot atuava como diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Mamão (Brapex), fazendo a gestão da entidade a nível nacional.

Exercendo a função de Secretário de Agricultura de Linhares até o início de 2023, neste período ficou reconhecido em todo Estado por um trabalhado altamente positivo de entregas de projetos e programas que se tornaram referência em todo Brasil, com premiações inclusive. Sua atuação e liderança no Estado o fez tornar presidente do Fórum de Secretários Municipais de Agricultura do Espírito Santo, entidade que reúne os gestores da pasta dos 78 municípios capixabas e debate políticas públicas para a agricultura estadual.

Nas eleições estaduais de 2022 teve seu nome cotado por lideranças do setor e partidárias como possível Secretário de Agricultura do Estado. Em maio de 2023, foi convidado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, para assumir a presidência do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), instituição criada em 1956 responsável pelos serviços de pesquisa aplicada, assistência técnica e extensão rural no Estado do Espírito Santo, desligando-se da entidade no início do último mês de junho devido ao prazo da legislação eleitoral.

Fiorot deixou o Incaper no início de junho e, desde então, era cogitado em dois cenários: ser pré-candidato a prefeito em chapa chancelada por seu partido ou sair como vice em composição com Scaramussa. Ontem, durante a convenção, Fiorot afirmou que retornou após dialogar com as lideranças da cidade. “Conversei com produtores rurais, associações, empresários e diversas pessoas que conhecem nossa trajetória. Há um sentimento no município para nossa participação no pleito e decidi me colocar a disposição deste projeto com Lucas”, destacou.

Scaramussa, em seu discurso na convenção, agradeceu a Franco por ter aceito o desafio neste projeto. “Tenho a satisfação de ter ao meu lado um dos quadros mais preparados da gestão pública capixaba. O nome de Franco era um desejo de todos que conversei, desde o setor produtivo até nossas lideranças que irão caminhar conosco. Ele vem para colaborar decisivamente na administração deste município”, afirmou Lucas.

Vale lembrar que nas eleições de 2020, Franco chegou a se desligar da secretaria de agricultura e foi apontado como possível candidato a vice-prefeito na chapa de Guerino Zanon, o que não se confirmou. Naquela eleição, Lucas Scaramussa foi candidato a prefeito ficando em segundo lugar e Zanon foi eleito.