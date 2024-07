Mais de cinco pessoas detidas e armas, drogas e veículos apreendidos no ES

A operação “Divisa Segura”, da Polícia Militar, resultou em cinco pessoas detidas e armas, drogas e veículos apreendidos, na última quinta-feira (25).

Leia também: Motorista de aplicativo vive momentos de “terror” durante assalto no ES

Segundo a Polícia Militar, a edição da operação ocorreu entre os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ao todo, foram monatdos 10 pontos de abordagem com 104 policiais militares e viaturas.

Durante a operação, os policiais abordaram 284 automóveis, 141 motocicletas, 24 caminhões, três veículos de aplicativos, cinco táxis, quatro ônibus e 618 pessoas. Aliás, a equipe confeccionou 47 AITs (Auto de Infração de Trânsito) e removeram seis veículos ao pátio credenciado do Detran|ES.

Apreensões de armas e drogas

Além disso, três armas de fogo e um simulacro foram apreendidos, bem como 133 unidades de maconha e 126 pedras de crack. Aliás, cinco pessoas foram detidas em flagrante.

De acordo com o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o tráfico de drogas, o contrabando de armas e munições, bem como o roubo de cargas e veículos são algumas das principais atividades ilícitas a se combater com essa operação. “Além de fazer o policiamento em todo o Espírito Santo, agora de maneira integrada com as outras forças policiais, a PMES visa levar à sociedade capixaba mais segurança e tranquilidade”, enfatizou.

Por meio de colaboração interinstitucional, a operação policial conjunta entre os estados permite o compartilhamento de informações e recursos para fortalecer a capacidade de enfrentamento ao crime.