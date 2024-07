Motorista de aplicativo vive momentos de “terror” durante assalto no ES

Um jovem, de 22 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido suspeitos de terem praticado um assalto contra um motorista de aplicativo no bairro Nova Carapina II, na Serra.

O fato ocorreu na última sexta-feira (26). Informações da Polícia Militar apontam que houve perseguição. Após a prisão dos suspeitos, o proprietário do veículo que fazia o transporte por aplicativo foi encontrado no porta-malas do carro.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Serra.

LEIA TAMBÉM: Homem leva tiro dentro de universidade no Espírito Santo

O jovem, de 22 anos, foi autuado em flagrante por corrupção de menores e roubo majorado (3x), sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já o adolescente, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (3x), sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).