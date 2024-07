Moeda falsa: PF cumpre mandado em operação contra crime no ES

Policiais federais do Espírito Santo, cumpriram na manhã desta quinta (25), um mandado de busca e apreensão de notas falsas. A operação expedida pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória visa acabar com o crime de Moeda Falsa.

Entretanto, a polícia cumpriu a Operação Moeda Falsa em uma residência em Guarapari, local onde um dos principais suspeitos de distribuição de notas falsas do ES residia.

Leia também: Cachoeiro: Deadpool & Wolverine estreia nos cinemas; confira a programação

Porém, o investigado, de vinte e quatro anos, utilizava sua namorada, uma menor, para realizar as postagens dos envelopes contendo cédulas falsas em diversas agências dos Correios na Grande Vitória. O casal fazia isso para tentar despistar a investigação policial.

Contudo, durante as investigações, a Polícia Federal apreendeu dezenas de envelopes que a menor havia postado, contendo notas falsas que ela pretendia enviar a partir do Espírito Santo para vários estados do país.

Desse modo, a ação contou com o apoio do Setor de Segurança dos Correios e a Polícia Federal. Foram interceptadas e apreendidas mais de R$ 15 mil em notas falsas.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia apreendeu 3 (três) Smartphones e 1 (um) Notebook. A polícia interceptou e apreendeu mais de R$ 15 mil em notas falsas.

Em suma, eles levaram o material para a sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha, para formalizar o auto de apreensão.

Pena e multa para quem praticar crime de Moeda Falsa

Entre 2023 e 2024, a Polícia Federal apreendeu no Espírito Santo mais de R$ 200 mil em notas falsas. E realizou, aliás, 14 prisões em flagrante pelo crime de moeda falsa, principalmente de jovens entre 18 e 25anos.

A Polícia Federal seguirá com ações de inteligência para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas, evitando sua circulação no comércio local.