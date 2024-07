Motorista morre após ser atropelado pelo próprio caminhão em Marataízes

O motorista Greysson de Souza Lima, de 39 anos, morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na localidade de Imburi, zona rural de Marataízes, na tarde da última terça-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, Greysson ouviu barulhos vindo da parte de baixo do caminhão e desceu para verificar o que havia acontecido. No momento em que fazia os reparos, o caminhão, que estava em um declive, desceu e passou por cima da cabeça da vítima.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde dessa terça-feira (9), por volta de 16h32, para uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal, na Rua Projetada, em Imburi, Marataízes. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A PM informou ainda que não foi possível remover o caminhão ao pátio credenciado do Detran|ES, por estar carregado com mandiocas e problemas mecânicos.

