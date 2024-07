Motos furtadas são recuperadas pela PRF na BR-101

Duas motocicletas foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da última quarta-feira (17), na BR-101, no bairro Parque Residencial de Laranjeiras, na Serra.

De acordo com a PRF, os agentes receberam informações sobre uma motocicleta abandonada em um matagal, onde o condutor havia fugido a bordo de um veículo de apoio. Nisso, a equipe foi ao local e localizou a motocicleta.

Próximo a primeira motocicleta, havia também uma segunda moto. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

As motos foram encaminhadas para a 3ª Delegacia Regional da Serra, para os procedimentos cabíveis.

