Polícia Militar detém homem e apreende drogas no Espírito Santo

Policiais militares da 14ª Companhia Independente apreenderam 82 buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e 18 pedras de crack em uma bolsa na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Feu Rosa, Serra. Um homem de 22 anos foi detido.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar a informação de que um indivíduo estaria comercializando drogas na região e escondendo as drogas em um trailer, que estava estacionado ao lado de uma distribuidora de bebidas.

Segundo a Polícia Militar, enquanto eles realizavam as buscas, dois suspeitos viraram uma esquina e se depararam com os policiais. Foi dada ordem de parada aos indivíduos, porém um deles fugiu. O outro, de 22 anos, foi abordado sendo encontradas 82 buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e 18 pedras de crack no interior de uma bolsa.

O homem foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional, onde foram entregues os materiais apreendidos.