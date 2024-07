Mulher morre em acidente entre moto e caminhão em Marataízes

Na noite da última terça-feira (9), uma motociclista, identificada como Gelcinea da Rocha Paes, 64 anos, morreu em um acidente entre uma moto e um caminhão no km 115, na ES 060, em Pontal da Barra, em Marataízes.

À Polícia Militar, o condutor do caminhão relatou que trafegava sentido Marataízes ao bairro Pontal, quando ao realizar uma conversão para entrar em uma rua do bairro Pontal, sentiu um impacto na lateral do veículo. Ao descer do caminhão para ver o que havia acontecido, encontrou a vítima caída no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da motociclista no local do acidente. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Já o motorista do veículo, de 47 anos, foi conduzido à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação”.