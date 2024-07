Multinacional italiana busca fornecedores no Espírito Santo 

A multinacional Prysmian está em busca de empresas capixabas que queiram se tornar fornecedoras de insumos e serviços. No dia 16 de julho (terça-feira), a partir às 10 horas, a empresa realiza na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória, o Prysmian Group no ES.

O encontro com a companhia italiana especializada na fabricação de cabos e sistemas de energia e telecomunicações é uma realização do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e conta com o apoio do Programa +Negócios da Findes.

O presidente em exercício da Federação, Paulo Baraona, comenta que a Findes tem promovido eventos com grandes empresas multinacionais com a finalidade de conectar a cadeia de fornecedores e mostrar todo o potencial das empresas capixabas.

“Nosso Estado é o segundo mais industrializado do país e tem atraído cada vez mais o olhar e investimentos de grandes companhias. E por aqui temos muitas empresas fornecedoras qualificadas para atender as demandas que estão chegando”, destaca.

Na parte da manhã, a Prysmian fará uma apresentação institucional da empresa e dos seus planos de investimentos, capital humano e requisitos de contratação, serviços/insumos e requisitos de contratação. Já a partir das 14 horas, vai realizar uma Rodada de Negócios para capitar fornecedores capixabas.

Entre os segmentos demandados pela companhia estão: aço; confecção de uniformes profissionais; construção civil; embalagens diversas; maquinário industrial; serviços metalmecânicos e elétricos; serviços de usinagem.

Inscrições para o evento

Para participar do evento, inscreva-se neste link: https://findes.online/inscricoesprysmiangroupnoes.

Inscrições para a Rodada de Negócios

Já as inscrições para a Rodada de Negócios devem ser feitas até o dia 05 de julho, neste link: https://forms.office.com/r/jiM9S15eyC .

Conheça mais sobre a empresa

A Prysmian Group é uma empresa italiana, com sede em Milão, presente em 50 países e com 112 plantas ao redor do globo. Entre as unidades fabris no Brasil, a do Espírito Santo, localizada em Vila Velha, é a única a produzir umbilicais – cabos eletro-hidráulicos, que conectam os equipamentos submarinos e de superfície para o controle do fluxo de dados, energia, fluídos, monitoramento de parâmetros operacionais e de produtos químicos.

A companhia é membro do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e constitui o primeiro elo da cadeia de fornecedores do setor de óleo e gás.

Prysmian Group no ES

Data: 16 de julho (terça-feira)

Local: Auditório – 9º andar da Sede da Findes, em Vitória

Horário: a partir das 10 horas da manhã

Inscrições

Evento: https://findes.online/inscricoesprysmiangroupnoes

Rodada de Negócios – até 5 de julho: https://forms.office.com/r/jiM9S15eyC

Programação:

10h – Abertura: presidente em exercício da Findes, Paulo Baraona, e o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço

10h10 – Apresentação institucional da Prysmian Group pelo Diretor de Negócios no Brasil, Rafael Tanaka

10h30 – Planos de investimentos, capital humano e requisitos de contratação, serviços/insumos e requisitos de contratação

11h30 – Networking

14h – Rodada de negócios

