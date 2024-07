Negócios: construtora mineira aponta interesse em empresas do ES  

De olho no mercado imobiliário que está aquecido, a MRV Engenharia busca por fornecedores capixabas do setor de construção civil.

A construtora vai apresentar suas demandas durante uma Rodada de Negócios na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória, no dia 24 de julho (quarta-feira), às 8h30.

LEIA TAMBÉM: Polícia Militar detém dois indivíduos e apreende quase R$2.000 no ES

As inscrições para participar do evento seguem até o dia 12 de julho (sexta-feira) através do link: https://forms.office.com/r/f720XiJG3Q

Dentre os segmentos de interesse da MRV estão: cerâmica; empresa de construção civil; fundação terraplanagem; instaladora hidráulica e elétrica; manutenção de máquinas; pavimentação; serviços de drywall; serviços externos e serviços metalmecânicos e elétricos.

O evento é uma iniciativa do Programa +Negócios da Findes.

Conheça mais sobre a empresa

Fundada em 1979 em Belo Horizonte, Minas Gerais, a MRV é a maior do setor de construção civil do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa. Os imóveis feitos pela empresa estão presentes em mais de 160 cidades do Brasil.

No Espírito Santo, as edificações feitas pela MRV podem ser encontradas nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Rodada de Negócios MRV Engenharia

Data: 24/07 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12 horas

Local: Auditório da Findes, em Vitória

Inscrições até 12 de julho: https://forms.office.com/r/f720XiJG3Q