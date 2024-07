Olimpíadas: dupla capixaba de vôlei de praia recebe crianças da LBV

O Brasil nas areias das Olimpíadas de Paris será representado por quatro duplas do vôlei de praia, são duas no masculino e duas no feminino. Dentre os atletas, encontram-se o capixaba André Stein e George Wanderley, que farão sua estreia no evento.

Leia também: Corinthians demite o técnico António Oliveira após derrota para o Palmeiras

Para incentivá-los nesta importante competição de suas trajetórias, um grupo de crianças e adolescentes da Legião da Boa Vontade (LBV) em João Pessoa, na Paraíba, esteve no CT de Vôlei de Praia Cangaço para homenagear os atletas classificados.

Na ocasião, os atendidos pela Instituição entregaram o kit “LBV dá sorte”, composto com um desenho feito pelas próprias crianças, representando o pódio e as medalhas de ouro, prata e bronze; mensagens de força, inspiração e de boa sorte, com os dizeres “Para nós, você é ouro!”, simbolizando a já vitoriosa participação dos atletas em Paris.

A dupla ficou emocionada com a visita e as mensagens recebidas. “Foi muito legal a presença de vocês, nós que agradecemos o carinho!”, disse André Stein. Ele comentou ainda, com as crianças, que, assim que eles retornarem da competição mundial, farão uma visita à unidade da LBV para dividir a experiência das Olimpíadas com os pequeninos.

Aliás, desde seus primórdios, na década de 1950, a Instituição promove a pioneira campanha “Esporte é Vida, não violência!”. A campanha sensibiliza a todos quanto à importância do respeito e da Paz nos esportes. Em qualquer modalidade, seja na quadra, no campo ou no ringue.

Sobretudo, conheça as ações da Legião da Boa Vontade acessando www.lbv.org.br ou @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.