Ônibus Rosa realiza diversos atendimentos em Muniz Freire

Na última sexta-feira (12), a equipe do ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), esteve na Praça Divino Espírito Santo, no Centro de Muniz Freire, prestando assistência e atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

O intuito do evento foi promover ações que conscientizassem e orientassem a população acerca da rede de suporte e assessoria jurídica direcionada às mulheres vítimas de violência doméstica. O ônibus rosa é uma criação do Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (COMVIDES), que atua de maneira multidisciplinar.

Leia Também: 1ª Festa do Agricultor promete agitar São Pedro, em Muniz Freire

Mobilização

Segundo informou a secretária de Assistência Social do município, Gesiara Gabriela da Silva, a ação se fez necessária para mobilizar a comunidade frente à importância de ter conhecimento sobre o tema.

“Essa ação vem de encontro aos serviços prestados pela secretaria de Assistência Social, potencializando o trabalho da rede intersetorial, mobilizando a comunidade sobre a importância de ter conhecimento sobre o tema, promovendo o direito da mulher e divulgando os meios de acesso de atendimento às mulheres vítimas de violência”, disse.

Além disso, quase 280 atendimentos foram realizados nas frentes de serviço criadas em parceria com a administração municipal. “Também oferecemos serviços de assistência social, saúde, atendimento jurídico e psicossocial. Foram realizados cerca de aproximadamente 150 atendimentos individualizados e 130 participaram da palestra promovida pelo CREAS e TJES, na escola Bráulio Franco”, ressaltou a secretária.

Foto: Divulgação | Redes Sociais