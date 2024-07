Orquestra Camerata Sesi tem sertanejo e trilhas de novela no repertório

Engana-se quem pensa que as orquestras interpretam somente música clássica. Nessa linha, a temporada do segundo semestre da Orquestra Camerata Sesi traz um repertório que passa pelo sertanejo, trilhas de novela, reggae e Roberto Carlos. As apresentações serão no Teatro do Sesi Jardim da Penha, em Vitória. A venda de ingressos já está aberta e a próxima apresentação é na sexta (26/07).

Aliás, segundo a gerente de cultura do Sesi, Gisa Madeira Bittencourt, para os fãs do sertanejo “raiz”, as sessões contam com canções de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Almir Sater. “Já para os amantes das trilhas sonoras de novelas, a seleção inclui obras conhecidas como “Mulheres Apaixonadas”, “Por Amor” e “Chocolate com Pimenta”, complementa.

Escolha de repertório

A escolha do repertório clássico ficou por conta do maestro da Camerata Sesi, Isaac Gonçalves. E os setlists mais populares, foram selecionados pelo regente, pela gerente de cultura do Sesi e contou com sugestões do público e dos próprios músicos da orquestra.

Entretanto, no primeiro semestre deste ano, a Orquestra Camerata Sesi apresentou 11 concertos, reunindo apresentações “Cinema in Concert” e “Temporada Clássica”. E agora, para sua segunda temporada já estão programadas 20 sessões, sendo que 13 delas apresentações “Camerata Pop”.

“Foi o retorno positivo da plateia que nos permitiu trazer estilos inéditos como o sertanejo, por exemplo. Nossa intenção é democratizar o acesso ao teatro e à cultura através da música”, disse Gisa Madeira Bittencourt.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, nos valores:

Concerto Pop: R$ 80,00 a inteira | R$ 40,00 pessoas com direito à meia entrada

Concerto Clássico: R$ 40,00 a inteira | R$ 20,00 pessoas com direito à meia entrada

Entretanto, além das pessoas que tem direito a meia entrada por lei, trabalhadores da indústria e dependentes também pagam meia entrada nas apresentações.

Confira a agenda prevista para o segundo semestre*:

*Porém o repertório sujeito a alteração

Julho

Clássico – “Obras de Suk, Bantock e Bruch”

Data: 26 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h30

Agosto

Camerata Pop – “Sertanejo in Concert”

Datas: 08 e 09 de agosto (quinta e sexta-feira)

Horário: 19h30

Clássico – “Obras de Telemman, Vicole e Mussorgsky”

Data: 23/08 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Setembro

Pop – “Trilhas de Novelas”

Datas: 06 e 07/09 (sexta-feira e sábado)

Horário: 19h30

Data: 08/09 (domingo)

Horário: 11 horas da manhã

Clássico – “Obras de Brito, Genzmer, Grieg”

Data: 20/09 (sexta-feira)

Horário: 19h30

“Recital Piano e Cordas”

Data: 27/09 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Outubro

Clássico – “Recital Piano e Cordas”

Datas: 09/10 (quarta-feira)

Data: 25/10 (sexta-feira)

Horário: 19h30

“Obras de Carlos Gomes, Holst e Bieber”

Horário: 19h30

Pop – “Geek in Concert”

Data: 20/10 (domingo)

Horários/Sessões: 17 horas e 18h30

Novembro

Pop – “Reggae in Concert”

Datas: 01 e 02/11

Horário: 19h30 (sexta-feira e sábado)

Clássico – “Dia do Músico – Obras de Strauss”

Data: 22/11 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Dezembro

Pop – “Especial Roberto Carlos”

Data: 20/12 (sexta)

Horários/Sessões: 19h e 20h30

Ensaio aberto para escolas

Escolas com alunos entre 5 e 15 anos, de ensino público e privado, poderão participar dos ensaios da Orquestra Camerata Sesi, que acontecem de julho a novembro, às 14h30. A intenção é incentivar os jovens a aprenderem mais sobre orquestra de cordas e o papel de cada músico.

As vagas são limitadas e os agendamentos devem ser feitos pelo telefone (27) 3334-7323.