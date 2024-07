Parceria garante obra aguardada há mais de dez anos no Espírito Santo

A Prefeitura de Itaguaçu, em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa (Ales), entregou a drenagem e pavimentação de um trecho de dois quilômetros na rodovia ES-260, que liga os bairros Lírio do Campo e Cidade Jardim.

A obra era aguardada há mais de dez anos pelos moradores do município, que fica na região central serrana do Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM:

“É indescritível como essa obra vai nos ajudar. Nós somos alguns dos moradores mais antigos daqui, desde 2014, e a gente enfrentou nessas estradas muita poeira em tempos secos, com areias, então tem muito risco pra gente andar de moto, e nos tempos chuvosos, o risco também era bem grande, devido a lamas, buracos”, conta Elaine Dias, que inclusive já sofreu quedas na estrada antiga.

Outra moradora local, Josiane Kivel Cândido, aprovou a mudança. “Quando não era calçado, descia lama do morro lá de cima e ficava ruim para os moradores passarem. E hoje o calçamento ficou bem melhor. A poeira também diminuiu muito”, elogia Josiane.

A obra teve parceria da prefeitura com o governo do Estado, e participação da Ales. O prefeito Uesley Corteletti (PP) afirmou que aproximadamente 150 famílias serão beneficiadas. “O investimento foi de quase R$ 4 milhões de reais, e vai ofertar, para a população que ali mora, dignidade para terem o direito de ir e vir para esses dois bairros”, afirma.