PC conclui investigação de homicídio e procura foragido no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, concluiu as investigações que apuraram o crime ocorrido na noite de 10 de julho de 2022, no bairro Interlagos, em Linhares, que vitimou o segurança Rafael de Brito Chaves, de 26 anos, e deixou outro homem, de 27 anos, ferido.

Aliás, dois envolvidos já estão presos e a polícia faz buscas para localizar um homem de 45 anos, autor do disparo que matou a vítima.

Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o homem de 45 anos, foi o autor dos disparos que atingiram as duas vítimas. “Um homem de 33 anos, deu fuga ao autor do crime. Outro suspeito de 39 anos, planejou o ato, que aconteceu por uma discussão banal em uma casa de eventos no bairro Interlagos. Dois dos envolvidos foram expulsos do evento e, do lado de fora, tramaram a vingança”, disse.

Sobretudo, um policial militar que estava no local visualizou o suspeito de 39 anos armado, o enquadrou imediatamente, prendendo-o e apreendendo a arma de fogo. O suspeito de 45 anos, armado, começou a disparar, acertando fatalmente uma das vítimas. O suspeito de 33 anos foi preso no dia 17 de julho de 2022 e teria dado fuga ao suspeito de 45 anos.

De acordo com a PCES, o indivíduo de 45 anos está foragido, com mandado de prisão em aberto. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele deve ligar para o Disque-denúncia 181. O sigilo é total, e a população ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos.