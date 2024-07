PC e EDP encontram furto de energia em lanchonete no Espírito Santo

Equipes da Polícia Civil e da EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realizaram na última quinta-feira (11), uma operação de combate ao furto de energia elétrica em uma lanchonete no centro de Sooretama.

Segundo a EDP, no local, os peritos identificaram uma fraude no medidor, configurando que parte da energia consumida não estava sendo devidamente paga, caracterizando uma fraude e furto.

A equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil realizou os trabalhos de investigação. O dono do estabelecimento acompanhou a perícia e foi autuado em flagrante delito por crime de furto de energia. Ele foi conduzido à delegacia de Linhares para adoção das medidas cabíveis.

Crime de furto de energia

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

Além do processo, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.