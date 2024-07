PF cumpre mandado de busca e apreensão no ES

Policiais Federais, em trabalho conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão na tarde de ontem, 30/07/2024, no município de Vila Velha, em ação de repressão ao tráfico de drogas.

A ação ocorreu como desdobramento de uma prisão em flagrante realizada no dia 16/07/2024 na cidade de Jaguaré-ES, ocasião em que um veículo RENALT KWID foi abordado pela Polícia Militar e o condutor preso em flagrante por transportar uma caixa contendo dez tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 10 kg da droga.

A investigação apontou que o fornecedor do entorpecente seria um rapaz de 26 anos, morador de Vila Velha. Na casa deste indivíduo, durante o cumprimento da medida judicial na data de hoje, os policiais apreenderam aproximadamente 2 kg de HAXIXE, repartidos e armazenados em quantidades menores destinado ao comércio, além de balança de precisão, plantas de maconha e uma arma de fogo.

A ação contou ainda com a atuação dos cães farejadores da Polícia Federal que auxiliaram na localização da droga apreendida.

O objetivo da ação, além do cumprimento da ordem judicial, é coibir a prática criminosa e obter novos elementos de prova para desmantelar o grupo criminoso investigado dedicado ao cometimento dos crimes.

O indivíduo foi preso em flagrante e poderá responder por Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas (Art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006). Se for condenado, a pena pode alcançar até 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.