Placas solares e muitos outros produtos são apreendidos em blitz no ES

Em uma blitz realizada nessa terça-feira (16) pela Supervisão de Trânsito de Mercadorias da Secretaria da Fazenda (Sefaz) na Rodovia do Sol, em Guarapari, foram feitos 17 autos de infração pelo transporte de mercadorias sem documentos fiscais, no valor total de R$ 86 mil entre impostos devidos e multas. Desse total, R$ 67,5 mil já foram pagos.

A fiscalização contou com a participação de 22 auditores fiscais da Receita Estadual, que atuaram com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). De acordo com o auditor fiscal Delson Iglesias do Rego Junior, cerca de 150 veículos foram abordados durante a blitz, que aconteceu pela manhã e à tarde.

Os principais produtos flagrados sem documentos fiscais foram placas solares, material de construção, sorvete e bebida. “A fiscalização de cargas é fundamental para combater a sonegação e garantir a preservação da arrecadação do Estado, além de coibir a concorrência desleal entre os que pagam impostos corretamente e os que não cumprem suas obrigações fiscais”, ressaltou o auditor fiscal.