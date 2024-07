Dois homens são detidos com moto clonada no Espírito Santo

Na tarde desta quinta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma moto clonada na BR-101, nas proximidades do km 237, em Fundão.

Leia também: Motorista com mandado de prisão em aberto é detido pela PRF no ES

Durante fiscalização, os agentes abordaram um veículo Honda/CG 125 FAN KS, de cor preta, conduzido por um jovem de 22 anos, tendo um passageiro de 29 anos.

No decorrer da abordagem, os policiais constataram sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Marcas de instrumentos abrasivos na superfície de gravação do Número de Identificação do Veículo (NIV), conhecido como “chassi”, e a posterior regravação foram identificadas. Além disso, etiquetas de identificação suprimidas e uma placa que não correspondia aos elementos identificadores do veículo também foram detectadas.

Segundo a PRF, o passageiro informou que adquiriu a motocicleta há dois dias em Fundão, pagando a quantia de R$ 5.500,00 em espécie. Ele alegou não saber o nome nem os dados do vendedor, tendo negociado a moto por meio de uma rede social e sem possuir qualquer documento que comprovasse a transação.

Diante dos fatos, o condutor e o passageiro foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Aracruz. A moto clonada, por ser objeto de crime, foi apreendida e também encaminhada para a mesma unidade de polícia judiciária para os procedimentos cabíveis.