PM apreende drogas, armas e detém criminosos no Espírito Santo

Uma operação conjunta do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e equipes de Força Tática do 1º e 7º Batalhões realizada nesta terça-feira (9), resultou na apreensão de vasto material entorpecente, armas e munições no bairro Gurigica, em Vitória. Na ação três pessoas foram detidas e um menor apreendido.

As equipes policiais foram desmembradas pela área, momento que foram encontrados na posse dos detidos uma pistola calibre .40 com mira laser, uma pistola calibre 9mm, oito carregadores (dois alongados e seis pequenos), um porta carregador, um cinto de guarnição, 53 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha, 13 tiras de maconha, 31 pedras de crack, 26 porções de haxixe, quatro unidades de pac, 119 munições calibre 9mm, 17 munições calibre 380, 23 munições calibre .40 (14 percutidas) e a quantia de R$ 95,00 em espécie.

Leia também: Espírito Santo: PRF recupera dois veículos roubados na BR-101

Outra guarnição abordou um menor de 14 anos que tentou fuga ao entrar em uma residência próxima a uma área de mata, onde foram apreendidas 340 gramas de maconha, 65 gramas de cocaína e 559 pinos de cocaína.

Os detidos possuem passagens por tráfico, homicídio e confronto com a Polícia Militar, sendo que um deles possui envolvimento na morte do idoso que estava hospitalizado em um hospital na Leitão da Silva, em Vitória, no ano de 2023. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.