PM apreende drogas e uma arma com três pessoas no Espírito Santo

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam, nesta terça-feira (9), diversas drogas, uma arma, munições e dinheiro, durante patrulhamento a pé em morros de Vitória. Três pessoas foram detidas durante a ação.

A primeira apreensão ocorreu no bairro São Benedito, no final da tarde de terça-feira (9). Os militares, divididos em equipes para cobrir uma área maior do bairro, encontraram um indivíduo suspeito com uma mochila preta, comercializando entorpecentes. Ao receber ordem de parada, o suspeito fugiu e entrou em uma residência, sendo acompanhado pelos policiais.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 33 anos foi abordado dentro da residência. Na mochila que ele carregava, foram encontradas 125 unidades de cocaína, 102 unidades de maconha, 78 unidades de crack, 44 unidades de haxixe, 18 unidades de skunk, além de uma folha com anotações do tráfico e R$ 352,80 em espécie.

Mais tarde, por volta das 22h, os policiais da Força Tática em patrulhamento a pé, foram ao bairro Jesus de Nazareth, também na capital, avistaram dois indivíduos carregando uma bolsa preta. Segundo a PM, eles fugiram ao avistarem outra patrulha, desobedecendo às ordens de parada. Após acompanhamento, os dois homens foram alcançados e abordados.

Ainda segundo a PM, durante a busca pessoal no suspeito de 18 anos, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com um carregador municiado com 25 munições, além de dois carregadores adicionais contendo 15 munições cada. O outro suspeito, de 27 anos, estava com a bolsa preta, na qual foram encontradas 171 unidades de cocaína, 96 unidades de crack, 27 unidades de maconha, 10 unidades de haxixe, três unidades de skunk, R$ 438,90 em espécie, dois rádios comunicadores e um aparelho celular.

Os três indivíduos detidos durante as ocorrências e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.