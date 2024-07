PM apreende mais de 300 pinos de cocaína no Espírito Santo

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), juntamente com o Serviço Reservado do 1º Batalhão, apreenderam tabletes de maconha e 308 pinos de cocaína no bairro Gurigica, Vitória. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (3) e ninguém foi detido.

As equipes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizaram o patrulhamento a pé na região, quando indivíduos suspeitos fugiram pelas escadarias assim que notaram a presença policial. Eles não foram abordados.

Segundo a PMES, buscas foram realizadas e o cão Sinus indicou que, entre umas telhas, próximo a um salão, havia material entorpecente. Ao verificar do que se tratava, os militares localizaram quatro tabletes de maconha, pesando 3,5 quilos, e meio tablete de crack, com peso de 500 gramas.

Em outro ponto, o cão Musahi indicou uma mochila, na qual foram encontrados 308 pinos de cocaína.

Também participaram da ação os semoventes Sindy, Coda, Chacal, Mutante, Heaven e Justo. Toda a droga foi entregue na 1ª Delegacia Regional.