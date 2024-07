Polícia Civil prende homem condenado por estupro de vulnerável no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus, em conjunto com a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, prendeu, no fim da tarde dessa segunda-feira (1º), em Vila Velha, um homem de 52 anos, condenado por estupro de vulnerável.

Leia também: Ossada humana é encontrada juntamente com documento em Piúma

A ação foi coordenada pela delegada Geyce Narciza Ferreira, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de São Mateus e deflagrada após a equipe receber informações de que um condenado por estupro de vulneravel estaria em uma residência situada em uma zona rural na cidade de São Mateus.

“A equipe de policiais foi ao endereço, momento em que avistaram o condenado no quintal da residência, sendo ele, neste momento, cientificado do mandado de prisão definitiva em seu desfavor, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, na Grande Vitória”, disse a delegada Geyce Narciza Ferreira.

O homem foi condenado há oito anos em regime semiaberto. Não há detalhes dos crimes, pois o processo corre em segredo de Justiça. Ele foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional São Mateus. Após o cumprimento do mandado, o detido foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.