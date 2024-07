Polícia Civil procura suspeito de homicídio foragido no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, concluiu, nesta quinta-feira (4), o inquérito policial que investigou a morte de Lindilene Pereira dos Santos, de 40 anos.

O fato ocorreu no dia 30 de maio, no bairro São Marcos, em Colatina, após uma briga por som alto. O suspeito do crime, de 34 anos, está foragido.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria disparado indiscriminadamente em direção às vítimas, após uma briga com o irmão de Lindilene, de 39 anos. A discussão, motivada pelo volume alto de um aparelho de som utilizado pelas vítimas, culminou na morte da mulher.

De acordo com a PCES, no momento do ataque, Lindilene e seu irmão estavam tentando consertar a fiação elétrica do imóvel, que havia sido danificada pelo próprio suspeito, instantes antes.

A conclusão da Delegacia de Homicídios de Colatina foi de que o crime de homicídio foi qualificado por ter sido cometido por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas. Embora a prisão provisória do suspeito tenha sido decretada, ele não foi localizado e está foragido desde a data do crime.

A Polícia Civil reitera que qualquer informação que possa levar ao paradeiro do suspeito pode ser denunciada por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido e a colaboração da população é essencial para a captura do foragido.

Com a conclusão do inquérito policial, o caso passa às mãos do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual (MPE), responsáveis por julgar o indiciado.