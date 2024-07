Polícia Militar apreende drogas e detém suspeitos no Espírito Santo

Na última segunda-feira (8), militares do 6º Batalhão obtiveram êxito na apreensão de vasta quantidade de entorpecentes no bairro Planalto Serrano Bloco B, na Serra.

Durante patrulhamento tático motorizado, a equipe de Força Tática encontrou um grupo de indivíduos realizando tráfico de drogas. Ao avistarem a guarnição, os indivíduos fugiram pulando os muros das residências.

Leia também: Dois homens foram detidos por atuar ilegalmente como oftalmologistas no ES

Durante as buscas, foram apreendidas nove munições calibre 12, 76 buchas de maconha, 13 unidades de skunk, 17 unidades de haxixe, 102 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, 11 frascos de loló, um celular azul, além de dois rádios comunicadores e R$ 190,50. Três suspeitos foram detidos.

Também no bairro, após receberem denúncias anônimas através do Disque Denúncia 181, militares da Força Tática K9, com o cão farejador Apollo, localizaram uma porção de maconha 191g, 249 buchas de maconha, 21 unidades de skunk, 34 unidades de haxixe, uma porção de cocaína, 85 unidades de cocaína, uma porção de crack, 140 unidades de crack e uma porção de maconha.

Os detidos e os materiais apreendido foram encaminhados a Delegacia de plantão no município.