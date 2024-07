PRF flagra 1.860 caixas de conhaque sem nota fiscal no Espírito Santo

No fim da noite deste sábado (13), por volta das 23h25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão transportando mercadoria sem nota fiscal, no km 57.0 da BR 101, no município de São Mateus.

Os agentes da PRF abordaram um caminhão modelo DAF XF FTS 480 SSC, de cor branca. Durante a inspeção, após verificar a documentação do veículo e do condutor, os policiais questionaram o motorista sobre a carga transportada. O condutor informou não possuir nota fiscal referente à carga, que consistia em 1.860 caixas de conhaque. Os policiais então solicitaram que o motorista entrasse em contato com seu empregador para providenciar a documentação necessária.

É importante destacar que, devido ao transporte interestadual, com destino à Bahia, é obrigatória a emissão de documentos fiscais como DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). Além disso, como se tratava de uma prestação de serviço de frete, também era necessário apresentar o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico).

Na manhã seguinte, por volta das 8h, o motorista apresentou o DANFE enviado pela empresa, com protocolo de autorização datado de 14/07/2024 às 07h48, posterior ao início da abordagem. Diante dessa irregularidade, a equipe de fiscalização entrou em contato com a SEFAZ-ES (Secretaria da Fazenda do Espírito Santo), que assumiu a ocorrência para a realização dos procedimentos cabíveis.

A carga de 1.860 caixas de conhaque, resultou no recolhimento do valor de R$ 180 mil, entre impostos e multas, quantia que já foi devidamente recolhida.