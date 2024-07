Polícia Rodoviária Federal prende foragidos em menos de 18 horas

A Polícia Rodoviária Federal conseguiu capturar e prender três indivíduos foragidos da justiça em menos de 18 horas, nas rodovias federais do Espírito Santo. As ações aconteceram na segunda-feira (1º) e terça-feira (2).

A Polícia Rodoviária Federal recapturou o primeiro foragido no final da noite de segunda-feira, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. A polícia realizou a abordagem a uma motocicleta que transportava um passageiro. Os agentes constataram que o acompanhante possuía um mandado de busca e apreensão de um adolescente pelo crime de receptação.

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal recapturou o segundo foragido na tarde de terça-feira no km 304 da BR-101, em Viana. Os agentes abordaram um caminhão Volvo e constataram a existência de um mandado de prisão por pensão alimentícia em desfavor do condutor.

Simultaneamente, a última prisão aconteceu em Marechal Floriano, no km 46 da BR-262. Na abordagem, uma equipe da PRF identificou um mandado de prisão em aberto por homicídio, emitido em 24 de maio de 2018 pela 2ª Vara de Iúna, contra o condutor de um veículo Toyota/Corolla GLI 18 CVT, conforme verificado nos sistemas CNJ/BNMP.

Os envolvidos foram conduzidos para as autoridades pertinentes para que o mandado fosse devidamente cumprido conforme determinação judicial.

Com o advento da Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária Federal foi institucionalizada e integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública. Sob o novo diploma legal, consolidou sua missão com a segurança pública, além das rodovias federais.

Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal tem sob sua responsabilidade a segurança viária e a prevenção e repressão qualificada ao crime em mais de 75 mil quilômetros de rodovias e estradas federais em todos os estados brasileiros e nas áreas de interesse da União. Uma instituição que provê a pronta resposta federal às mais diversas demandas de segurança pública do Brasil.

Fonte: Gov.br

