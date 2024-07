Presidente nacional do PL visita Cachoeiro de olho nas eleições municipais

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (19) para um café da manhã com os pré-candidatos a prefeito e vereador do partido no sul do Estado.

A visita ocorre a convite do senador Magno Malta, consolidando o apoio do partido à campanha de Léo Camargo para a prefeitura de Cachoeiro.

LEIA TAMBÉM: Eleições 2024: Cachoeiro recebe ciclo de palestras sobre novas regras

A agenda foi confirmada na tarde desta segunda-feira (15) pela assessoria do pré-candidato Léo Camargo, que informou à imprensa sobre o evento. Segundo as informações, o presidente do partido em Cachoeiro, deputado estadual Wellington Callegari, juntamente com o vereador e pré-candidato a prefeito, Léo Camargo, estarão à frente do recebimento da comitiva.

O café da manhã está programado para ocorrer às 9h, em um local ainda a ser confirmado. A visita de Valdemar Costa Neto é vista como um importante passo para reforçar a unidade e a estratégia do partido na região, preparando os pré-candidatos para as eleições municipais.

Esta será uma oportunidade para os pré-candidatos discutirem suas propostas e alinharem suas campanhas com as diretrizes nacionais do PL, sob a liderança de Valdemar Costa Neto. A presença do senador Magno Malta e de outros líderes do partido também é esperada, destacando a relevância do evento para a política local e regional.