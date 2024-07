PRF salva bebê recém-nascido engasgado no Espírito Santo

Um bebê recém-nascido foi salvo por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, após se engasgar com leite materno, no último sábado (13), em Viana.

Leia também: Poste atinge ônibus escolares após acidente em Anchieta

De acordo com o órgão, os pais chegaram na Unidade Operacional (UOP) da PRF em Viana, desesperados, informando que a criança havia se engasgado com leite materno. Imediatamente, os agentes que estavam na unidade realizaram a manobra de desengasgo e fizeram a manobra de Heimlich.

Assim, logo após os procedimentos adequados, o bebê voltou a respirar. Após os primeiros socorros, os pais foram orientados a procurarem o Pronto Atendimento (PA) mais próximo para avaliação médica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.