Proposta institui programa de terapia nutricional para autistas no ES

Uma proposta da deputada Iriny Lopes (PT) pode tornar realidade o programa de terapia nutricional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Espírito Santo.

O Projeto de Lei (PL) 356/2024, que ainda precisa ser analisado pelas pelas comissões de Justiça, Direitos Humanos, de Assistência Social e de Finanças, prevê além de avaliação, o acompanhamento, formação continuada de profissionais e suporte familiar.

“Essa iniciativa alinha-se com os princípios de inclusão, direitos humanos e cuidados de saúde integral. Ela representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais justa e compassiva, na qual todas as pessoas, independentemente de suas condições de saúde, têm acesso a tratamentos adequados e oportunidades iguais, explica a parlamentar.