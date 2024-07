Protótipo de posto para guarda-vidas é instalado na Praia de Costa

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha instalou um protótipo de posto de guarda-vidas nas areias da Praia da Costa, na altura da Curva da Sereia, na madrugada desta segunda-feira (22).

Esse modelo conceitual ficará por 30 dias em teste e avaliação da equipe de Salvamar de Vila Velha e usuários da praia. O protótipo é feito de fibra de vidro e madeira Paraju. O posto é espaçoso, a base tem 1,32 metros de altura. Já a cabine 2,20 metros de altura por 2 metros de largura.

Segundo o Secretário de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcelo D’Isep, essa posto tem o objetivo de dar mais visibilidade a equipe Salvamar. “Com o posto elevado, os profissionais passam a ter mais visão da praia e de uma possível ocorrência. Assim conseguem dar a resposta mais rápida. Além disso, proporciona melhores condições de trabalho ao guarda-vida”, ressalta.

Ainda segundo o D’Isep, a intenção é instalar os postos em todas as praias e lagoas do município. “Após os ajustes e adequações necessárias, o objetivo é trocar já para o próximo verão os postos de lona por esses”, afirma.

