Qualificação: cidades do Sul do ES recebem novas oportunidades

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão de Turismo e em parceria com diversas prefeituras, deu início no dia 1º de julho aos cursos do Programa de Qualificação para o Turismo.

Ao todo, onze municípios do Espírito Santo serão contemplados: Marataízes, Itaguaçu, São Roque do Canaã, Vila Pavão, Nova Venécia, Guaçuí, Vila Velha, Vitória, Piúma, Serra e Cariacica. Esses cursos visam capacitar profissionais da área e promover o desenvolvimento do setor turístico no Estado.

LEIA TAMBÉM: Denuncie! Confira o que os pré-candidatos não podem fazer

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância desta iniciativa para o fortalecimento do turismo capixaba. “Estamos empenhados em oferecer cursos que atendam às demandas do mercado e melhorem a qualidade dos serviços turísticos em nosso estado. A qualificação profissional é fundamental para atrair mais visitantes e fomentar a economia local”, afirmou Lemos.

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas do turismo, desde a formação de condutores em atrativos turísticos em Marataízes até a capacitação de guias de turismo com cursos de idiomas em Piúma, Serra, Vila Velha e Vitória. Outros cursos incluem Cozinha Alemã, em Itaguaçu e Vila Pavão; Barista em São Roque do Canaã; Elaboração de Cardápios, em Nova Venécia; Bartender, em Guaçuí, e Bem Receber o Turista para guardas municipais em Vila Velha e Cariacica.

Serviço:

Marataízes

Curso: Condutor em Atrativos Turísticos

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 1º a 12/07

Horário: 18 às 22h

Local: Sala do Empreendedor: Rua Joaquim Gomes esquina, R. Santa Marta – Ed. Arunas – Cidade Nova, Marataízes.

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo: (28) 99291-9303



Itaguaçu

Curso: Cozinha Alemã

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 8 a 12/07

Horário: 18 às 22h

Local: Igreja Luterana – Rua David Zanotti

Inscrição: (27) 3181-1022 ramal 3009 / Rose (27) 99696-7830 – Emerson (27) 997949753



São Roque do Canaã

Curso: Barista: Preparo e Serviço de Café

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 08 a 11/07

Horário: 17 às 22h

Local: CRAS São Roque do Canaã – Rua Lourenço Roldi, nº 512, São Roquinho

Inscrição: Inscrições: (27)3729-1997



Vila Pavão

Curso: Cozinha Alemã

Carga horária: 20h

Vagas: 16

Data: 09 a 12/07

Horário: 17 às 22h

Local: Secretaria Municipal de Agricultura, Rua Imigrantes, nº 85, Bairro Ondina, Vila Pavão – ES

Inscrição: Prefeitura de Vila Pavão -(27) 99739-5030 Neimar

Nova Venécia

Curso: Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação

Carga horária: 40h

Vagas: 16

Data: 15 a 18/07 e 22 a 25/07

Horário: 08h às 13h

Local: Faculdade Multivix – R. Jacobina, 165 – São Francisco.

Inscrição: Secretaria Municipal de Turismo (27) 98184-0088 / CDL – (27) 99978-4932.

Guaçuí

Curso: Bartender: Preparo e Serviço de Coquitéis

Carga horária: 24h

Vagas: 16

Data: 22 A 27/07

Horário: 13 às 18h

Local: Parque de Exposições Dr. Francisco Lacerda de Aguiar, Avenida Agenor Luiz Tome

Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Guaçuí: (28) 3553-3344

Vila Velha – para Guarda Municipal

Curso: Bem Receber o Turista

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Data: 15 A 19/07

Horário: 08 às 12h

Local: Polo UAB na Prainha – R. Antônio Ataíde, 272 – Centro de Vila Velha.

Informações: Secretaria Municipal de Turismo.

Piúma – para Guias de Turismo

Curso: Inglês Instrumental

Local: Ifes de Piúma

Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce.

Horário: 18h às 22h

Data: 15 de julho a 01 de agosto

Informações: gestur@turismo.es.gov.br

Serra – para Guias de Turismo

Curso: Inglês Instrumental

Local: Senac Serra

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881 – Portal de Jacaraípe.

Horário: 18h às 22h

Data: 22 de julho a 08 de agosto

Informações: gestur@turismo.es.gov.br

Cariacica – para Guarda Municipal

Curso: Bem Receber o Turista

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Data: 22 e 26/07

Horário: 13 às 17h

Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto – Av. Expedito Garcia, 218 – Campo Grande.

Informações: Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo de Cariacica (27) 3354-7134.

Vila Velha – para Guias de Turismo

Curso: Espanhol Instrumental

Local: Senac Vila Velha

Endereço: Rua Jaguaribe, 91 – Divino Espírito Santo.

Horário: 18h às 22h

Data: 22 de julho a 08 de agosto

Informações: gestur@turismo.es.gov.br

Vitória – para Guias de Turismo

Curso: Espanhol Instrumental

Local: Senac Vitória

Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, n° 2077, Bento Ferreira.

Horário: 18h às 22h

Data: 22 de julho a 08 de agosto

Informações: gestur@turismo.es.gov.br