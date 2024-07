Quer curtir uma praia? Confira a previsão do tempo deste domingo (7)

Segundo os dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Neste domingo (7), o tempo permanece aberto no Espírito Santo devido à atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal.

Não há previsão de chuva no estado, e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, incluindo a região metropolitana. Ventos de fraco a moderado no litoral, com chance de rajadas intensas entre o litoral sul e a região metropolitana.

Na Grande Vitória, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.