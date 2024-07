Região Serrana registra queda histórica no número de homicídios

O Estado do Espírito Santo encerrou o primeiro semestre de 2024 com queda no número de assassinatos. Foram registrados 433 homicídidos dolosos nos primeiros seis meses, tendo uma redução de 15,8% em relação ao ano passado.

A maior queda foi na região Serrana, com 20 homicídios registrados em 2024, no comparativo com 2023. Em termos percentuais, a região ficou com redução de 35,5%, seguido da região Sul, com 47 homicídios. Já a região Noroeste registrou 68 homicídios neste ano, seguido da região Norte com 83 homicídios e a região Metropolitana, com 215 homicídios.

LEIA TAMBÉM: Ambulância do Samu se envolve em acidente com moto em Cachoeiro

O governador Renato Casagrande afirmou que não há motivos de comemoração, mas destacou o trabalho que vem sendo realizado.

“Fechamos o mês de junho com o melhor mês da série histórica, além do melhor semestre da série histórica. Temos que registrar, sem comemorar, pois ainda temos que trabalhar muito contra episódios de violência. Por isso temos o programa Estado Presente, que fortalece esse trabalho no Espírito Santo. Vamos continuar trabalhando para reduzir ainda mais”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, falou sobre o papel das ações articuladas nos resultados obtividos. “Mais uma vez o Espírito Santo alcança indicadores históricos na segurança pública. Tivemos o menor número de homicídios registrados em um mês desde janeiro de 1996”, pontuou.